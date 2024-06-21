В Подмосковье отремонтировали 7 неисправных светофоров

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 7 неисправных светофорных объектов, которые выявили при обследовании региональных дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Провели ремонт светофоров, расположенных на ул. Советской в Бронницах, ул. Чкалова в Жуковском, Рязанском шоссе в п. Жидино-1 г. о. Люберцы, Фряновском шоссе в с. Трубино г. о. Щелково, проспекте Пацаева в Долгопрудном и проспекте Королева в одноименном городе.

На ул. Заводской в поселке Старый Городок Одинцовского округа была обнаружена неисправная вызывная кнопка пешеходного светофора — из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов, ее также отремонтировали.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии. Поэтому обследование объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, дорожники проводят регулярно, и также оперативно приводят их в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.