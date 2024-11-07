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В Подмосковье отремонтировали 2,6 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 2,6 тыс. дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали более 1 тыс. ям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского округа.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 1,5 тыс. дефектов покрытия. Больше всего ям за неделю устранили в следующих округах: Коломенском, Люберцах, Подольске и Шатуре.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. Зимой дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.