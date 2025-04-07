В Подмосковье оптимизировали движение на семи перекрестках

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках. Работы провели в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Богородском и Раменском округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Ленинском округе в связи с ремонтными работами скорректировали работу двух светофоров на Каширском шоссе:

на пересечении шоссе с ул. Шоссейной разделили транспортные потоки, изменили схему пофазного разъезда и на 60 секунд увеличили прямой ход по шоссе, а время выезда на шоссе также увеличили на 7 секунд — теперь автомобилисты не останавливаются перед следующим светофором при движении в сторону Москвы;

на пересечении с Проектируемым проездом № 5208 на 60 секунд увеличили прямой ход по шоссе.

Также в Ленинском округе увеличили время выезда из деревни Малая Володарка на ул. Центральную — на светофоре демонтировали левоповоротную стрелку, установили правую, а также изменили пофазный разъезд.

В селе Озерецкое Дмитровского округа на 20 секунд увеличили время проезда по Рогачевскому шоссе, оптимизировав работу светофора на пересечении шоссе и поворота к Круглому озеру.

В селе Кудиново Богородского округа увеличили время выезда с ул. Асфальтовой на ул. Центральную, а в деревне Верея Раменского округа на 9 секунд увеличили время выезда с Жуковского на Островецкое шоссе. В деревне Малые Вяземы Одинцовского округа увеличили время проезда по Можайскому шоссе на 11 секунд, скорректировав работу светофора на пересечении Можайского и Петровского шоссе.

В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения на дорогах Подмосковья продолжаются. Благодаря постоянной работе специалистов на 10-15% повышается пропускная способность участков дорог и снижается вероятность потенциальных заторов.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.