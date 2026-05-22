В Подмосковье очистили более 700 вагонов от граффити

Железнодорожники с начала 2026 года очистили более 700 вагонов электропоездов Павелецкого направления от граффити и устранили последствия вандализма. Работы провели в том числе в салонах и тамбурах составов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года специалисты удалили рисунки на площади 1,4 тыс. кв. метров в салонах и тамбурах поездов. Кроме того, заменено 540 разбитых стекол, отремонтировано 1,6 тыс. испорченных диванов и кресел, а также более 2 тыс. единиц вагонного оборудования, ручек и замков.

Поврежденные вагоны изымают из эксплуатации и направляют в ремонт. На очистку одной стороны вагона от надписей уходит более шести часов, в работах задействуют трех-четырех сотрудников. Для восстановления внешнего вида требуется до десяти литров краски и пять-шесть литров растворителя. Устранение других повреждений занимает еще до 2,5 часов.

В ведомстве напомнили, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет административную и уголовную ответственность. Московская железная дорога призвала пассажиров сообщать о фактах вандализма в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.