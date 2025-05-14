В Подмосковье обновили покрытие на 23 дорогах по нацпроекту

С начала ремонтного сезона в Московской области специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт покрытия на 23 участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонтный сезон в Подмосковье в самом разгаре, дорожники ведут работы больше чем на 220 участках дорог муниципальной и региональной сети. Уже завершили устройство покрытия на 23 региональных и более 100 муниципальных дорогах. Отмечу, что в Люберцах и Реутове уже завершили ремонт местных дорог, обновив в этих округах покрытие на девяти участках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уложили 33 км нового покрытия на региональных участках в 15 округах. Здесь специалисты укрепят обочины и нанесут разметку. Наибольший объём работ выполнили в Одинцовском, Егорьевске, Воскресенске, Клину и Чехове. Например, в Одинцовском округе отремонтировали участок длиной 4 км между д. Чапаевка и п. Новый городок, где расположились несколько малых населенных пунктов, центр реабилитации и детский санаторий, а также аэродром Кубинка. В округе Егорьевск уложили 3,3 км нового покрытия на подъезде к д. Верейка и на ул. Владимирской в черте города Егорьевска, которая ведет к образовательным и спортивным учреждениям, а также к одной из местных достопримечательностей — Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю, ежедневно по дорогам проезжает порядка 10 тыс. автомобилистов.

«Здорово, что улицу Владимирскую так быстро отремонтировали. Я езжу по ней каждый день в сторону работы и домой, и мне очень приятно, что привычный мой маршрут преобразился в лучшую сторону», — поделился житель Егорьевска Дмитрий.

Также отремонтировали 3 км региональной дороги вблизи с. Марчуги округа Воскресенск, а в г. о. Клин заменили 2,6 км дорожного полотна на центральной улице в деревне Першутино. В округе Чехов для жителей малых населенных пунктов работы завершили в п. Столбовая на улицах Большой и Школьной, Вокзальной и Мира — они обеспечивают подъезд к местной железнодорожной станции и к Старому Симферопольскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.