В Подмосковье начали ремонт более 1,4 тыс участков дорог

Ремонтный сезон 2026 года стартовал в Московской области: работы уже идут на региональных и муниципальных трассах в 29 округах. Всего к осени планируют обновить более 1,4 тыс. участков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» развернуты в 10 городских и муниципальных округах. Специалисты приступили к фрезерованию старого покрытия на 12 участках региональных дорог, на отдельных объектах меняют бортовой камень и поднимают канализационные колодцы.

«В дальнейшем на всех участках будет уложено новое покрытие из современных асфальтобетонных смесей типа А16-Вн и ЩМА-16, которые характеризуются повышенной износостойкостью и увеличенным сроком службы между ремонтами, а также укреплены обочины и нанесена разметка», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Среди объектов нацпроекта — участок Осташковского шоссе в Мытищах между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток», участок Старого Симферопольского шоссе в Серпухове у остановки «Сафоново», а также улицы Володарского в Наро-Фоминске, Астахова в Коломне и Туполевское шоссе в Жуковском.

На муниципальной сети работы идут на 89 участках в 29 округах. В их числе улица Толмачева в Ивантеевке, улица Федотовская в Воскресенске, улица Кирова в Люберцах и участок в микрорайоне Заречный в Подольске.

Программу сформировали по итогам обследования дорог с учетом состояния покрытия, интенсивности движения и обращений жителей. С перечнем объектов можно ознакомиться на сайте: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-dorog-na-2026-god. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.