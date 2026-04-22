В Подмосковье начали готовить станции МЦД к лету

Подготовка станций Московских центральных диаметров к летнему сезону стартовала в Подмосковье. Работы пройдут на 125 остановочных пунктах и завершатся до конца апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Железнодорожники вымоют фасады зданий, входные группы, турникетные и кассовые зоны, а также эскалаторы и подъемники для маломобильных пассажиров. Кроме того, очистят стены и полы в пешеходных тоннелях и проведут ревизию систем кондиционирования с их последующей подготовкой к запуску.

После установления устойчивых положительных температур в вестибюлях снимут вторые двери, которые устанавливали на зимний период. Это позволит улучшить вентиляцию и комфорт для пассажиров.

На платформах обновят окраску полос безопасности, кассовых павильонов и навигационных элементов, приведут в порядок информационные указатели. Также благоустроят и озеленят территории, прилегающие к станциям и транспортно-пересадочным узлам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.