В Подмосковье на майских выходных больше половины ДТП произошли в дневное время

В Московской области с 7 по 11 мая произошло 46 ДТП, где 7 человек погибли (1 ребенок) и 50 человек (11 детей) получили травмы различной степени тяжести. Больше половины ДТП (26 ДТП) произошли в светлое время суток, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Во вторую половину майских праздников, с 7 по 11 мая, число ДТП увеличилось на 20% — 46 дорожных аварий (тогда как с 30 апреля по 4 мая произошло 37 ДТП). По предварительной информации, три водителя были в состоянии опьянения. Наибольшее число дорожных аварий зафиксированы 8 мая — 17 ДТП», — рассказали в ведомстве.

Среди видов ДТП превалировали столкновения (17 ДТП), среди них 9 столкновений были встречными, на пешеходных переходах произошло 5 ДТП, вне переходов — 6 ДТП. Также были зафиксированы 4 наезда на стоящие ТС, 3 съезда с дороги, 2 опрокидывания, 1 наезд на велосипедиста, 1 наезд на животного и 1 авария с участием квадроцикла.

Ночью 8 мая 17-летний водитель с 18-летним пассажиром на одноместном питбайке попали в ДТП и получили серьезные травмы, не справившись с управлением. Оба были без защитной экипировки, по предварительной информации в состоянии опьянения.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее на дорогах. Их просят не водить в нетрезвом состоянии, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Будьте внимательнее по отношению к детям: перевозите их, используя детские кресла, следите за ними во дворе, переходите проезжую часть, держа за запястье, а также обратите внимание на подростков — не разрешайте им управлять мотоциклами или автомобилями!» — отмечается в материале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.