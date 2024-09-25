В Подмосковье на 13 дорогах устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламу и граффити на 13 дорогах в 10 округах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные знаки от граффити очистили на ул. Московской в Долгопрудном, а также знаки на Осташковском шоссе в деревне Бородино г. о. Мытищи и на ул. Ленина в Лобне.

Несанкционированную рекламу ликвидировали на автобусных остановках на ул. 8 Марта в деревне Клишева Раменского округа, на ул. Московской во Фрязине и на Фряновском шоссе в Щелкове, а также и на Таракановском шоссе вблизи деревни Сергеевка г. о. Солнечногорска.

Также от рекламы очистили дорожные знаки на ул. Лесной в Дзержинском, в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе и в микрорайоне Кучино на ул. Центральной в Балашихе, на дороге в деревне Каменки-Дранишниково Богородского округа и на ул. Фрунзе в Жуковском.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.