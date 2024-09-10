В Подмосковье на 10 дорогах устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламы и граффити на 10 дорогах в 8 округах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорожные знаки от граффити очистили на улицах Талсинской в Щелкове, Советской в Дмитрове и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Также от граффити отмыли павильоны на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улицах Машиностроителей и Курской в Подольске.

Несанкционированную рекламу на автобусных остановках ликвидировали на Бисеровском шоссе близ СНТ Радуга и в поселке Рыбхоз Богородского округа, на ул. Центральной в деревне Клишева Раменского округа, на Пятницком шоссе в поселке Отрадное г. о. Красногорск и на ул. Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.