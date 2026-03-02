В Подмосковье изменят расписание МЦД-4 с 1 по 11 марта

Расписание поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении изменят в Подмосковье с 1 по 6 и с 8 по 11 марта в ночные и утренние часы из-за капитального ремонта пути на участке Реутов — Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В указанные даты с 23:00 до 09:00 будет закрыт четвертый главный путь на участке Реутов — Железнодорожная. Работы проведут в рамках капитального ремонта инфраструктуры.

Часть поездов, следующих со стороны Апрелевки, проследует по укороченному маршруту — до станции Марьина Роща. Изменения затронут как МЦД-4, так и Горьковское направление.

Актуальное расписание пригородных поездов пассажирам рекомендуют уточнять в мобильном приложении и на официальном сайте Центральной ППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.