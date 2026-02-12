В Подмосковье изменится расписание поездов Савеловского направления с 13 февраля

Расписание ряда пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги изменится с 13 февраля из-за ремонтных работ на участках Икша – Яхрома и Соревнование – Большая Волга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Корректировки в расписании связаны с проведением работ на объектах энергообеспечения. Технологические «окна» запланированы в дневное время 13, 16–20, 24–25 и 27 февраля в интервале с 10:10 до 14:40.

В указанные дни у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия. Четыре пригородных поезда будут курсировать по укороченному маршруту — от или до станции Лобня.

Московская железная дорога рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с изменениями. Актуальное расписание доступно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.