В Подмосковье готовятся к старту ремонтного сезона дорог

Дорожные службы Московской области готовятся к началу ремонтного сезона в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», его планируется начать при наступлении устойчивой плюсовой температуры в начале апреля, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты Мосавтодора проверяют и готовят специализированную технику к работе: грейдеры, катки, фрезы, асфальтоукладчики, экскаваторы, комбинированные дорожные машины. При укладке нового покрытия будут использовать асфальтобетонные смеси ЩМА-16, А16ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТ. Смеси имеют большую плотность материала за счет наличия в ней щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости и увеличивает межремонтные сроки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Асфальтобетон ЩМА-16 и А16-ВН впервые применили в Подмосковье в 2021 году. За это время с применением этих асфальтобетонных смесей отремонтировали более 1,6 тыс. км дорог на региональной сети.

Дорожные специалисты традиционно будут контролировать ход ремонта в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Качество асфальтобетонной смеси до и после укладки покрытия проверит экспертная организация. Каждая партия асфальтобетонной смеси, поставляемая на объект ремонта, будет проходить экспертизу — помимо асфальтобетонных смесей специалисты также проконтролируют и качество укладки покрытия — после его замены будет проводиться отбор образцов (кернов) асфальта.

В ремонтном сезоне 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 320 участков региональных дорог длиной порядка 840 км. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-dorog-na-2025-god.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.