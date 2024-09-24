В Подмосковье эвакуировали свыше 3,9 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3922 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 245 автомобилей больше по сравнению с данными предыдущей недели, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Ленинском округе (363 ТС), Мытищах (322 ТС), Химках (319 ТС), Балашихе (289 ТС) и Котельниках (197 ТС).

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.