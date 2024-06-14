В Подмосковье число погибших в ДТП снизилось на 21%

Минтранс Подмосковья оценило результат статистики аварийности на дорогах региона за пять месяцев. С начала года зафиксировано 1 256 ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 21%, число раненых снизилось на 7%. Хочу отметить, что на 24% выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях — это аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольшему риску подвержены дети 11-13 лет, которые часто гуляют на улице самостоятельно без сопровождения взрослых. Не оставляйте детей без присмотра даже во дворе, напомните им правила дорожного движения: носить световозвращающие элементы, не играть у проезжей части, надевать экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате, не кататься на проезжей части, а лучше в специальных местах, всегда спешиваться на пешеходном переходе с самокатов и велосипедов.

Среди подростков особенно популярны мини-мотоциклы — питбайки. Объясните подросткам правила, а также проследите за тем, чтобы они использовали экипировку и надевали шлем. Лицам, достигшим 16 или 18 лет, необходимо получить права на управление питбайком, если мини-мотоцикл после дооборудования предполагается использовать и на дорогах общего пользования.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники проводят комплекс работ по обустройству дорожных ограждений, тротуаров, знаков, оптимизируют движение. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтеров, направленные на соблюдение ПДД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.