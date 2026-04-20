В Подмосковье аннулировали 8 тыс разрешений такси

Более 15,7 тыс. автомобилей такси с начала 2026 года приостановили работу в Подмосковье из-за отсутствия полиса ОСГОП. Разрешения 8 тыс. машин аннулировали, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года в регионе приостановили деятельность свыше 15,7 тыс. автомобилей такси, владельцы которых не оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. По итогам проверок более 7,6 тыс. машин возобновили работу после оформления документа, а разрешения остальных 8 тыс. автомобилей были аннулированы. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года аннулировали 2,5 тыс. разрешений.

«Согласно законодательству, все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он защищает пассажиров во время поездки, обеспечивая выплату в случае ДТП. Предоставление услуг такси без ОСГОП грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом», — рассказали в ведомстве.

По статье 11.31 КоАП РФ за перевозку пассажиров без договора ОСГОП должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей. Полис оформляется сроком на один год. После его получения перевозчику необходимо подать заявление через РПГУ на внесение изменений в региональный реестр.

Мера об обязательном оформлении ОСГОП действует с 1 сентября 2024 года. Теперь пассажиры могут рассчитывать на выплату до 2 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей за ущерб имуществу. В Подмосковье зарегистрировано более 119 тыс. автомобилей такси и свыше 31,5 тыс. перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.