В Подмосковье 49 автобусных маршрутов продлят работу в Пасху

В пасхальную ночь с 11 на 12 апреля в Подмосковье изменится режим работы 49 маршрутов Мострансавто, следующих к храмам и церквям. Автобусы будут курсировать до 03:00, на ряде направлений увеличат количество транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пасхальную ночь время работы 49 автобусных маршрутов продлят до 03:00. Это позволит жителям и гостям региона комфортно добраться домой после богослужений. Дополнительно усилят шесть маршрутов.

Дополнительные автобусы выйдут на маршруты: №2 «Больничный комплекс – ул. Нечаевская – Больничный комплекс» — один автобус большого класса; №7 «Дорожный участок – ул. Владимирская» — шесть автобусов большого класса и три малого; №10 «Вещевой рынок – Кладбище» — три автобуса среднего класса; №25 «Реутово – Балашиха (Новский квартал)» — два автобуса малого класса, один среднего и один большого; №26 «ст. Болшево – Невзоровское кладбище» — три автобуса малого класса; №41 «ст. Люберцы – Новолюберецкое кладбище» — пять автобусов большого класса.

При этом режим работы маршрутов №7, 25, 26 и 41 продлевать до 03:00 не будут.

Оплатить проезд можно банковской картой, картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами. Актуальная информация о работе транспорта размещена в официальном канале ведомства: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.