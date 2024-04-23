В план ремонта дорог в Ступине вошли 10 объектов

Планы по ремонту дорог обсудили на совещании под руководством главы городского округа Ступино Сергея Мужальских, передает пресс-служба администрации городского округа.

В план ремонта дорог на этот год вошли 10 объектов, общей протяженностью 9,155 км, площадью 46 807 кв. метров.

— дорога «д. Дубечино, подъездная дорога к СНТ «Луч-3»;

— дорога «с. Чернышово ул. Полевая»;

— дорога «д. Леньково ул. Проселочная»;

— дорога «подъезд к СНТ «Металлург-17» от ул. Коммунстрой»;

— дорога «подъезд к д. Вальцово от а/д Вальцово — Образцово»;

— дорога «д. Николо-Тители, ул. Полевая»;

— дорога «с. Березнецово, ул. Дачная»;

— дорога «с. Мышенское, ул. Центральная, участок дороги от д. 43 А вдоль Покровской церкви, кладбища ко второй линии земельных участков 371 м»;

— дорога «с. Старая Ситня, ул. Строительная»;

— дорога г. Ступино, ул. Куйбышева (участок от ул. Чайковского до ул. Первомайская).

В селе Березнецово отремонтируют дороги в массивах, выданных многодетным семьям: ул. Аллейная, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Южная. Об этом жители неоднократно просили руководство муниципалитета.

«Необходимо качественно и в срок выполнять работы по ремонту и содержанию дорог. Помимо этого, жители должны быть заранее проинформированы о сроках проведения ремонта», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

В 2023 году отремонтировали четыре дороги в Ступино и 15 в селах городского округа, общая протяженность участков составила 18,68 км. На средства муниципалитета отремонтировали дорогу протяженностью 1,7 км в поселке для многодетных семей в Новоселках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.