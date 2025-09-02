В Петербурге предложили проводить конкурсы на оформление новых станций метро

В Петербурге обсуждается идея проведения конкурсов на лучшее художественное оформление будущих станций метро. Художники и архитекторы уверены, что такие состязания позволят выбрать наиболее интересные проекты, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Петербурге продолжается работа по сохранению и изучению произведений монументального искусства советского периода. Более 40 волонтеров, среди которых искусствоведы, краеведы и историки, присоединились к проекту «Ленинград монументальный». Они занимаются поиском, фото- и видеофиксацией, а также систематизацией информации о мозаиках, росписях, рельефах и витражах, сохранившихся в городе. По словам художника-монументалиста Михаила Антощенко, особое внимание уделяется произведениям в Калининском и Выборгском районах.

За полтора года работы проекта удалось выявить и атрибутировать более сотни объектов монументального искусства, в том числе работы известных художников Анатолия Заславского, Юрия Пугачева, Евгения Захарова и других. В планах — издание каталога с подробным описанием произведений и их авторов. Эксперты отмечают, что сегодня нет единого механизма защиты таких объектов, и зачастую их сохранение зависит только от инициативы жителей и собственников зданий.

Особое место в монументальном искусстве Петербурга занимает оформление станций метро. Бывший главный художник города Иван Уралов рассказал, что художественные решения для станций всегда разрабатывались в тесном сотрудничестве с архитекторами, чтобы достичь гармонии между архитектурой и смысловой составляющей. На новых станциях используются не только мозаика, но и изделия из стекла и металла. Например, на станции «Юго-Западная» установлено стеклянное панно площадью более 45 квадратных метров, а на «Путиловской» — алюминиевые панели с печатью.

Главный архитектор Петербурга Павел Соколов поддержал идею проведения конкурсов на художественное оформление станций метро. По его мнению, творческие состязания позволяют выбрать наиболее интересные проекты и стимулируют профессиональный рост участников.