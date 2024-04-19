В Петербурге коммунальщики выводят на улицы снегоуборочную технику
В Петербурге для борьбы с непогодой подключают снегоуборочную технику
Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори
В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных и дорожных служб вновь вынуждены прибегать к помощи зимнего оборудования. В пятницу и субботу, 19 и 20 апреля, в городе на Неве ожидаются снегопады, заморозки и сильный ветер, сообщает «Царьград».
Ранее в пресс-службе правительства Петербурга сообщали, что весенняя уборка продолжится вне зависимости от погодных условий. Тем не менее, как заявляли в Смольном, к указанным задачам добавится и работа с последствиями снегопада.
Дорожные рабочие начнут убирать улицы и обрабатывать их противогололедными материалами.
Как отмечали в горслужбах, муниципальное хозяйство Петербурга всецело подготовлено к любой непогоде и ее последствиям.