В Орехово-Зуевском округе собирают первый водородный поезд России

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском округе ведется сборка первого российского поезда с водородной энергетической установкой. Поезд планируют отправить на Сахалин в первой половине 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сборка первого в России поезда с водородной энергетической установкой проходит на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском округе. Новую модель планируют использовать на неэлектрифицированных участках железных дорог Сахалина.

13 февраля делегация правительства Сахалинской области ознакомилась с ходом работ. К концу первого полугодия 2026 года планируется завершить изготовление опытных образцов, после чего начнутся испытания. Получение сертификата соответствия ожидается в 2027 году.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков сообщил, что прибытие готовых вагонов на Сахалин запланировано на первую половину 2027 года. После этого продолжатся сертификация, испытательные поездки и начнутся первые пассажирские рейсы.

Водородный поезд разработан компанией ТМХ и не имеет аналогов на пространстве 1520. Производством занимаются Демиховский машиностроительный завод и Тверской вагоностроительный завод. Использование водородных силовых установок позволит поезду не производить вредных выбросов — выхлоп состоит из водяного пара. В конструкции предусмотрены системы диагностики, контроля бдительности машиниста, видеонаблюдения и информирования пассажиров.

