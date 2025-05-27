В Орехово-Зуеве построят новый путепровод через железную дорогу

В Орехово-Зуеве будет построен новый путепровод через железнодорожные пути. Новый мост свяжет улицу Саввы Морозова и проезд 30-й казармы, обеспечив транспортное сообщение между центром города и Воронцовско-Пролетарским микрорайоном. Это поможет решить проблему пробок и улучшит транспортную доступность между районами, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодарю губернатора Подмосковья за поддержку и внимание к жителям Орехово-Зуевского округа. Вместе с командой главы Руслана Заголовацкого нам удалось доказать необходимость строительства моста через железную дорогу и добиться изменений в государственной программе. О чем свидетельствует опубликованный на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области документ», — сообщил депутат Госдумы Геннадий Панин.

Впереди огромная работа по проектированию, проведению геодезической разведки и по «выносу» всех сетей из зоны строительства с получением всей разрешительной документации. На это необходимо минимум год-полтора. Предполагается, что физические работы по строительству путепровода займут не меньше двух лет.

«Работаем сейчас с коллегами из МТДИ над ускорением работ по проектированию», — добавил Геннадий Панин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.