В Орехово-Зуеве на маршруте № 22 начал курсировать новый автобус ЛиАЗ

Автопарк производственной базы «Орехово-Зуево» МАП № 12 г. Ногинск филиала АО «Мострансавто» пополнился новым автобусом большого класса марки ЛиАЗ. Транспортное средство уже вышло на маршрут № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», обеспечивая комфортные перевозки пассажиров на расстоянии 31 километра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Автобус оснащен системой климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты, USB-розетками. В салоне установлены мягкие кресла с ремнями безопасности, предусмотрены места для инвалидных и детских колясок. Новую машину доверили водителю Марии Артемьевой

«Довольно-таки комфортно, машина мягкая. На поворотах очень устойчивый автобус. Пассажиры все спасибо говорят», — поделилась Мария Артемьева.

Обновление подвижного состава в Орехово-Зуевском округе проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.