В Одинцовском округе автоинспекторы провели рейд на АЗС

Сотрудники Госавтоинспекции 7 апреля провели профилактические беседы с посетителями автозаправочных станций в Одинцовском округе в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Инспекторы напомнили водителям о важности ремней безопасности и соблюдения скоростного режима, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие прошло на автозаправочных станциях округа. Сотрудники Госавтоинспекции общались с водителями и пассажирами, разъясняя необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения. Основное внимание они уделили обязательному использованию ремней безопасности и соблюдению установленного скоростного режима.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.