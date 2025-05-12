В Одинцове стартовало профилактическое мероприятие «Мотоскутер»

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП с участием мототранспорта, сотрудниками Одинцовской Госавтоинспекции в период с 12 по 18 мая 2025 года проводится профилактическое мероприятие «Мотоскутер». Его основная цель — повышение эффективности работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД водителями мототранспорта, а также сокращение количества ДТП с их участием. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Статистика свидетельствует, что, в связи с увеличением транспортного потока, в летний период ежегодно возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники. В рамках мероприятия «Мотоскутер» особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут обращать на выявление несовершеннолетних водителей, нарушающих ПДД РФ при передвижении на двухколесном транспорте и управляющих транспортным средством без шлема и защитной экипировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.