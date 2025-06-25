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В Одинцове после ремонта возобновилось движение по Яскинскому шоссе

С 25 июня автобусные маршруты № 7к «Мебельная ф-ка — ст. МЦД Одинцово — городок Одинцово-1» и № 10 «ул. Сосновая — ст. МЦД Одинцово» вернулись к прежним схемам движения.

Напомним, что ремонт Яскинского шоссе стартовал 9 марта. Ремонтные работы велись в связи с реконструкцией железнодорожной станции «Одинцово» в рамках организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке МЦД-1 «Одинцово-Лобня». Для общественного транспорта был обеспечен объездной маршрут, позволивший продолжить качественное обслуживание пассажиров.

Яскинское шоссе в Одинцово является важной частью городской дорожно-транспортной сети. Оно позволяет разгрузить как Можайское шоссе, так и путепровод через железную дорогу. Окончание ремонта значительно снизит плотность трафика на основных магистралях города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.