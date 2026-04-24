В Ногинске с 27 апреля запустят допсхему маршрута №11к

Дополнительную схему движения автобуса №11к «ул. Октябрьская — Вокзал» запустят в Ногинске с 27 апреля в тестовом режиме. Три автобуса малого класса будут выполнять 40 рейсов по направлению «ул. Октябрьская — ул. Совнархозная — Вокзал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительную схему движения введут для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Панфиловка, улиц Совнархозная и Жарова. Изменения также приурочили к открытию новой поликлиники.

Первый рейс будет отправляться от автовокзала Ногинска в 6:00, последний — от остановки «Октябрьская улица, 87» в 21:30. На линии задействуют три автобуса малого класса, которые выполнят 40 рейсов в день.

Специалисты администрации Богородского округа совместно с перевозчиком будут отслеживать пассажиропоток, чтобы оценить востребованность новой схемы и при необходимости скорректировать расписание.

Организовать дополнительный маршрут удалось в том числе благодаря обращениям жителей и участию депутата округа Екатерины Щербаковой. В начале года из-за сильных снегопадов часть автобусов не смогла выйти на линию, и жители Панфиловки столкнулись с перебоями в работе транспорта. После этого прошла рабочая встреча с представителями администрации и автоколонны, ныне МАП №12, где разработали меры для оперативного реагирования и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.