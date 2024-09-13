В Ногинске проверили состояние новых автобусов, поступивших в «Мострансавто»

В Ногинске проверили состояние новых автобусов, поступивших в автоколонну «Мострансавто». Транспортные средства осмотрел заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году автоколонна получила 8 автобусов ЛиАЗ 529265-03. Они будут курсировать на городских и пригородных маршрутах. До конца года ожидается поступление еще 9 автобусов междугородней модификации марки «Foton».

Для удобства пассажиров новые автобусы являются низкопольными, салоны оснащены кондиционерами, откидными трапами для маломобильных граждан, комфортными пассажирскими сидениями. Имеются полки для багажа.

Сейчас в автопарке перевозчика «Мострансавто» в Богородском округе находится 198 транспортных средств. 181 из них ежедневно выходят на маршрут. 16 транспортных средств находятся на плановом техническом обслуживании и одно в резерве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.