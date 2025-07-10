В Нижний Новгороде тестируют первый маршрут доставки аэрокурьерами

В АНО «Горький Тех» рассказали о том, что в Нижнем Новгороде начали тестировать доставки заказов аэрокурьерами, сообщает ИА «Время Н» .

Известно, что проведение такие полетов стало возможным благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» и введению экспериментального правового режима (ЭПР). Директор Роман Рензин отметил, что такой режим разрешает тестирование автономных авиатехнологий в реальных условиях, с малыми ограничениями и без снижения требований к безопасности.

Первым уже начали тестирование маршрута от пункта загрузки на улице Баграмяна до постамата на улице Бархатной, откуда получатели смогут забирать свои заказы. Несколько других маршрутов еще находятся в разработке. Также аэрокурьеров хотят оснастить светосигнальным оборудованием для лучшей видимости и идентификации.

«Наш „Курьер-30“ первым в своем классе вошел в реестр отечественной продукции Минпромторга РФ. В этом году на подобном воздушном судне мы уже работали с доставкой биоматериалов. Аэрологистика развивается», — добавил директор ООО «Клеверкоптер» Сергей Гусев.

Отмечается, что такие курьеры управляются встроенной маршрутной программой, а за каждой поездкой следит оператор. Также девайс оснащен парашютной системой. Работы по развитию БАС в Нижегородской области были инициированы в рамках национального проекта Владимиром Путиным.