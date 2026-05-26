В Нижегородской области спустили на воду два «Метеора 120Р»

Суда «Метеор 120Р» выйдут на линии до Казани и Ярославля в июле

На заводе «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» спустили на воду два новых «Метеора 120Р». После испытаний они начнут рейсы до Казани и Ярославля, сообщает ИА «Время Н» .

Новые суда пополнят флот из пяти «Валдаев» и двух «Метеоров». В прошлом навигационном сезоне скоростные суда перевезли более 120 тысяч пассажиров. Сейчас они обслуживают свыше 45 маршрутов, связывая регион с 16 субъектами страны.

«Именно наша страна сделала скоростные суда на подводных крыльях массовым видом пассажирского транспорта. Решающий вклад внесла нижегородская школа судостроения и ее основатель — легендарный конструктор Ростислав Алексеев. Они создали решения, которые на десятилетия определили развитие скоростного пассажирского флота. Хорошо известные „Ракеты“, „Метеоры“, „Кометы“ работали на реках и морских линиях внутри страны и поставлялись в 35 государств мира», — отметил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

Суда получили имена «Губернатор Николай Баранов» и «Купец Дмитрий Сироткин» — в честь известных нижегородцев, внесших вклад в развитие судоходства.

«Очередное пополнение речного скоростного флота еще двумя „Метеорами“ означает открытие новых направлений, повышение частоты рейсов и дальнейшее развитие культуры речных перевозок», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Длина «Метеора 120Р» составляет 35,8 метра, скорость — до 65 км/ч, вместимость — 120 пассажиров.

