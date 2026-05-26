В Нижегородской области спустили на воду два «Метеора 120Р»
На заводе «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» спустили на воду два новых «Метеора 120Р». После испытаний они начнут рейсы до Казани и Ярославля, сообщает ИА «Время Н».
Новые суда пополнят флот из пяти «Валдаев» и двух «Метеоров». В прошлом навигационном сезоне скоростные суда перевезли более 120 тысяч пассажиров. Сейчас они обслуживают свыше 45 маршрутов, связывая регион с 16 субъектами страны.
«Именно наша страна сделала скоростные суда на подводных крыльях массовым видом пассажирского транспорта. Решающий вклад внесла нижегородская школа судостроения и ее основатель — легендарный конструктор Ростислав Алексеев. Они создали решения, которые на десятилетия определили развитие скоростного пассажирского флота. Хорошо известные „Ракеты“, „Метеоры“, „Кометы“ работали на реках и морских линиях внутри страны и поставлялись в 35 государств мира», — отметил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.
Суда получили имена «Губернатор Николай Баранов» и «Купец Дмитрий Сироткин» — в честь известных нижегородцев, внесших вклад в развитие судоходства.
«Очередное пополнение речного скоростного флота еще двумя „Метеорами“ означает открытие новых направлений, повышение частоты рейсов и дальнейшее развитие культуры речных перевозок», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Длина «Метеора 120Р» составляет 35,8 метра, скорость — до 65 км/ч, вместимость — 120 пассажиров.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.