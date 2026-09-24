В Наро-Фоминском округе завершили ремонт дороги в Апрелевке

Ремонт дороги от дома № 52 до улицы Буденного завершился в Апрелевке Наро-Фоминского округа. На участке уложили 1,12 км асфальта, нанесли разметку и установили знаки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Апрелевке привели в порядок дорогу от дома № 52 до улицы Буденного. Специалисты уложили 1,12 км нового асфальтового покрытия, устранив дефекты дорожного полотна.

На завершающем этапе на участке нанесли разметку и установили дорожные знаки. Работы выполнили с соблюдением действующих нормативов.

«Это дорога с большим ежедневным потоком машин. Особенно много транспорта здесь утром — родители везут детей в школу. Поэтому важно, чтобы покрытие было хорошим, разметка — видимой, а знаки установлены на своих местах. Все это напрямую связано с безопасностью и комфортом жителей», — подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.

В администрации ожидают, что обновление дороги улучшит движение в районе и снизит риск аварий.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.