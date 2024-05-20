В Наро-Фоминске школьникам напомнили правила безопасности на железной дороге

В Апрелевской средней школе № 3 прошел открытый урок по безопасности на железной дороге. В ходе мероприятия сотрудники администрации рассказали учащимся правила безопасности на ж/д инфраструктуре, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Профилактические занятия проходят во всех образовательных учреждениях Московской области. Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах ж/д станций в ожидании электропоезда, и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают», — добавили в ведомстве.

В Подмосковье в рамках борьбы со смертностью помимо просветительских мероприятий проводят комплекс работ: строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров.

Минтранс Подмосковья призывает родителей регулярно проводить беседы с детьми на тему безопасности на железной дороге. А также напоминает всем жителям и гостям региона соблюдать правила: не отвлекаться на телефон, ожидать электропоезд на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться исключительно оборудованными переходами и переходить пути на разрешенный сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.