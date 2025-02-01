В Мытищинском МФЦ прошла акция по безопасности юных пассажиров

Автоинспекторы провели акцию «Самый ценный пассажир», направленную на снижение тяжести последствий ДТП с участием детей-пассажиров и привитие устойчивых навыков поведения на дороге. Мероприятие прошло в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Во время беседы полицейские рассказали участникам мероприятия о необходимости использования детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности при перевозке детей в автомобиле, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Правоохранители вручили присутствующим специально разработанные иллюстрированные листовки и буклеты с рекомендациями по обеспечению пассивной безопасности детей-пассажиров.

Мероприятие прошло в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность!». Социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность!» продолжается, и его организаторы надеются, что такие мероприятия помогут сократить количество аварий с участием детей и сделать дороги более безопасными для всех участников движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.