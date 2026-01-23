сегодня в 15:32

В Мытищах завершили строительство трех надземных переходов на Афанасовском шоссе

Три новых надземных пешеходных перехода построили на Афанасовском шоссе в городском округе Мытищи в рамках реконструкции дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Мытищи завершили строительство трех надземных пешеходных переходов на Афанасовском шоссе. Работы проводились в рамках реконструкции дороги. Строители завершили укладку асфальта на съездах, сейчас ведутся финальные работы по установке бортового камня.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что на участке от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе длиной 2,7 километра открыто рабочее движение. Завершены работы на съездах и пешеходных переходах, выполнено остекление и монтаж внутреннего освещения.

В ходе реконструкции установили новые опоры наружного освещения, обновили остановки общественного транспорта и завершили монтаж шумозащитных экранов. На всем участке установили барьерное ограждение для повышения безопасности дорожного движения.

Дорожники завершают укладку тротуарной плитки, а весной планируют приступить к благоустройству территории. Ранее участок шоссе расширили до четырех полос, появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на Мытищинскую хорду.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.