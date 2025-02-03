В Мытищах запустили новый автобусный маршрут

В Мытищах в рамках действующего автобусного маршрута № 314 «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)» начала работать дополнительная схема движения из поселка Пироговский до метро Физтех, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Маршрут проходит по Мытищинской хорде, что значительно снизит время в пути до метро в утренний и вечерний часы пик.

В схему входят остановки: Поселок Пироговский, Пироговский теннисный корт, Совхоз Тимирязева, Станция Пирогово, ДОК, Автобаза № 3, Подстанция, Дмитровское шоссе, Виноградово и метро Физтех.

По дополнительной схеме движения следуют четыре автобуса с выполнением 54 рейсов в сутки. Первый рейс отправляется от остановки «Поселок Пироговский» в 06:30, а последний — от станции в 21:00.

На маршруте действуют льготы по социальной карте жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно «Стрелкой» и банковскими картами. Стоимость проезда составляет от 60 до 105 рублей в зависимости от дальности поездки.

Специалисты Минтранса Подмосковья и Мострансавто будут отслеживать пассажиропоток на дополнительном маршруте движения. При необходимости будет рассмотрен вопрос об увеличении транспортной работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.