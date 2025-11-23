В Мытищах прошла профилактическая акция «Пешеход — на переход»
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
19 ноября в ходе акции, направленной на повышение безопасности дорожного движения, госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о ключевых правилах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Пешеходам:
- переходить проезжую часть только по пешеходным переходам;
- на нерегулируемых переходах выходить на дорогу, лишь убедившись в безопасности перехода;
- использовать световозвращающие элементы на одежде — это особенно важно при плохой видимости и в темное время суток, причем не только за городом, но и в городской черте;
- при переходе дороги с ребенком крепко держать его за руку.
Водителям:
- необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим;
- выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями;
- избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем;
- строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги;
- всегда быть готовым к полной остановке транспортного средства.
Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, в 2025 году в городском округе Мытищи выполнен ряд мероприятий для повышения безопасности на дорогах. А именно установлено 7 новых светофоров, 25 пешеходных переходов обустроены перильными пешеходными ограждениями, смонтировано 42 «лежачих полицейских» и многое другое.
