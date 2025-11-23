19 ноября в ходе акции, направленной на повышение безопасности дорожного движения, госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о ключевых правилах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пешеходам:

переходить проезжую часть только по пешеходным переходам;

на нерегулируемых переходах выходить на дорогу, лишь убедившись в безопасности перехода;

использовать световозвращающие элементы на одежде — это особенно важно при плохой видимости и в темное время суток, причем не только за городом, но и в городской черте;

при переходе дороги с ребенком крепко держать его за руку.

Водителям:

необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим;

выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями;

избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем;

строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги;

всегда быть готовым к полной остановке транспортного средства.

Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, в 2025 году в городском округе Мытищи выполнен ряд мероприятий для повышения безопасности на дорогах. А именно установлено 7 новых светофоров, 25 пешеходных переходов обустроены перильными пешеходными ограждениями, смонтировано 42 «лежачих полицейских» и многое другое.

