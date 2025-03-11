В Мытищах оптимизировали работу двух светофоров

Сотрудники центра безопасности дорожного движения Московской области провели работу по улучшению работы светофоров на ул. Мира. Корректировки внесли в адаптивный режим работы двух светофоров, в часы пик увеличив максимальное время работы некоторых фаз — на пресечении с ул. Пролетарской, а также на перекрестке с Новомытищинским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по точечной корректировке режимов светофоров позволяют повысить пропускную способность участков дорог до 15% и снизить вероятность возникновения пробок.

Специалисты также следят за работой уже оптимизированных объектов и при необходимости вносят дополнительные изменения. Такие инициативы не только улучшают качество жизни горожан, но и способствуют экономическому развитию региона, ведь бесперебойная работа транспортной инфраструктуры является залогом эффективной деятельности предприятий и организаций.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.