В Мытищах обновляют автобусные остановки и обустраивают заездные карманы

Дорожные службы в Мытищах обновляют остановки, обустраивают карманы для автобусов и пешеходные дорожки. Работы идут как в городе, так и в поселках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Трудовой в Мытищах перенесли остановки, обустроили заездные карманы для автобусов большого класса и проложили безопасные пешеходные дорожки. В ближайшее время здесь нанесут дорожную разметку. Аналогичные работы идут на улицах Хлебозаводской и Академика Каргина.

В поселке Вешки по просьбам жителей строят остановку «Лиственная улица» с тротуаром. Раньше пассажирам приходилось садиться в автобус прямо с проезжей части, что было небезопасно. Новые остановки также оборудуют в поселках Нагорное и Троицкое.

Транспортную инфраструктуру развивают в рамках утвержденного регламента обслуживания маршрутов между Москвой и населенными пунктами Подмосковья.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.