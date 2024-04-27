сегодня в 18:06

В Мытищах объявлен конкурс на выполнение работ по улучшению асфальтовых покрытий

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 40 к2.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по модернизации дорог включая снятие деформированного покрытия, разборку и установку бортовых камней, обустройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров, нанесение дорожной разметки, обустройство и посев газонов и пр.

Планируемый срок окончания работ — конец июня 2024 года.

Заказчиком является Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства городского округа Мытищи Московской области».

«Работы финансируются за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.