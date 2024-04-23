В Мытищах мотоциклистам рассказали о соблюдении правил безопасности на дорогах

На территории городского округа Мытищи регулярно проходят профилактические рейды Госавтоинспекции. В минувшие выходные сотрудники ГИБДД вместе с волонтерами побывали в поселках и садоводческих товариществах, где беседы на тему ПДД состоялись с мотоциклистами, передает пресс-служба администрации городского округа.

Участниками дорожного движения разъяснили о важности правил безопасности при использовании современных средств индивидуальной мобильности и двухколесного транспорта. Также полицейские напомнили о запретах, связанных с управлением мототехникой, о необходимости использовать световозвращающие элементы и защитную экипировку при движении как на велосипедах, так и на СИМ.

Инспекторы призывают всех мытищинцев соблюдать ПДД и быть внимательными во избежание аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.