В Мытищах до 2028 года построят и реконструируют шесть дорог

В городском округе Мытищи реализуют программу модернизации дорожной сети: строят пять дорог общей протяженностью 8 км и проектируют еще одну. Три объекта планируют завершить в 2027 году, остальные — к 2028 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Один из ключевых объектов — путепровод на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Строительство началось в декабре 2025 года, сейчас ведется армирование подпорных стен. Кo второму кварталу 2028 года здесь возведут путепровод длиной более 320 метров, обустроят тротуары по обеим сторонам и четыре съезда. Также построят два надземных пешеходных перехода — через Волковское шоссе и улицу Мира. Объект обеспечит бессветофорное движение и позволит перераспределить транспортные потоки, что снизит нагрузку на проблемный перекресток.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.