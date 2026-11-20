В Можайском округе обустраивают дорожку к школе «Лидер» в деревне Горки

Сотрудники Единого дорожно-транспортного центра обустраивают пешеходный маршрут длиной около 160 метров к школе «Лидер» в деревне Горки Можайского округа. Работы планируют завершить до конца этой недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая дорожка обеспечит безопасный и удобный подход к школе «Лидер» от поворота с Можайского шоссе. Маршрутом пользуются ученики, их родители и сотрудники образовательного учреждения.

Родители и сотрудники школы неоднократно поднимали вопрос об устройстве тротуара на встречах и общих собраниях.

Дорожка уже практически отсыпана, работы по устройству щебеночного основания завершаются. На объекте задействованы три сотрудника Единого дорожно-транспортного центра и одна единица специальной техники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.