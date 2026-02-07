В Можайске усилили противогололедную обработку муниципальных дорог, улиц и дворов

На производственной базе можайских коммунальщиков кипит работа — комбинированные дорожные машины загружают пескосоляной смесью. Стенки бункера имеют особую конструкцию — под наклоном, а также специальную решетку. Она выполняет функцию сита — крупные частицы ПСС не попадут в механизм и на дорогу. КДМ по утвержденным маршрутам производят противогололедную обработку муниципальной дорожной сети. В зависимости от погодных условий и необходимости регулируется подача и скорость вращения разбрасывающего диска. Таким образом достигают оптимального покрытия дорожного полотна, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

На муниципальных дорогах противоголедную обработку проводят 5 комбинированных дорожных машин с пескоразбрасывателями. Применяемые реагенты работают при диапазоне температур от -10 до -15 °C, при более сильном морозе они резко теряют свою эффективность. В условиях перемены погоды и снегопада усилена работа по проведению мероприятий по снижению скользкости.

Одновременно продолжается работа по очистке дворовых территорий и общественных пространств. На этом направлении трудятся 6 бригад Единого дорожно-транспортного центра. Каждая — по 5 человек. Сначала — территория тщательно очищается от снега. А далее они выполняют ручную противогололедную обработку. Также используется специальная техника, которая позволяет быстро и эффективно произвести необходимые работы. Так, начиная с периода аномального снегопада, в округе в порядок было приведено более 170 дворовых территорий и общественных пространств.

По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды и уборкой снега, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или на короткий номер 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.