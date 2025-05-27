В «Мострансавто» стартовала акция «Чистый автобус»

С установлением летней погоды в московском регионе стартовала акция «Мострансавто» «Чистый автобус», которая призвана обратить внимание пассажиров на содержание общественного транспорта и попросить их сообщать о неудовлетворительном состоянии салонов и внешнего вида автобусов. Присылать все выявленные замечания жители и гости Московской области могут в бот генерального директора «Мострансавто» Андрея Майорова. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К сообщению в бот нужно приложить фотографии салона автобуса, указать номер, наименование и направление маршрута, название остановочного пункта, на котором пассажир вошел, дату и время фиксации нарушений санитарных норм, и обязательно — государственный регистрационный номер общественного транспорта.

По каждому сообщению, поступившему в бот, специалисты компании проведут проверку состояния транспортного средства. По итогам акции руководство оценит эффективность работы каждого филиала.

Автобусы «Мострансавто» ежедневно проходят мойку-уборку. Однако, поддержание чистоты подвижного состава — это и результат соблюдения пассажирами правил поведения во время поездки.

Компания призывает жителей и гостей региона быть аккуратными и беречь транспортные средства: не портить обивку сидений, не оставлять после себя мусор, а также уважать труд водителей, которые на конечных остановочных пунктах выполняют поверхностную уборку салонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.