В Москве запустили виртуальную транспортную карту «Тройка»

сегодня в 18:49

В столице начали реализацию проекта по запуску виртуальной транспортной карты «Тройка», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пассажиры смогут отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд любым смартфоном», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Активировать удаленное пополнение «Тройки» все желающие могут на турникетах метрополитена и МЦК. Теперь можно не прикладывать карту к желтым терминалам.

В городе еще провели запуск первого этапа оплаты проезда по биометрии на МЦД. Данный инновационный сервис доступен всем пользователям системы.

Кроме того, на улицах мегаполиса стартовали испытания первого в России беспилотного трамвая.