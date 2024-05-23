В Москве запустили виртуальную транспортную карту «Тройка»
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
В столице начали реализацию проекта по запуску виртуальной транспортной карты «Тройка», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Пассажиры смогут отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд любым смартфоном», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.
Активировать удаленное пополнение «Тройки» все желающие могут на турникетах метрополитена и МЦК. Теперь можно не прикладывать карту к желтым терминалам.
В городе еще провели запуск первого этапа оплаты проезда по биометрии на МЦД. Данный инновационный сервис доступен всем пользователям системы.
Кроме того, на улицах мегаполиса стартовали испытания первого в России беспилотного трамвая.