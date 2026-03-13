В Москве выставили на продажу культовое авто, принадлежавшее Алексею Чадову

На сервисе «Авито Авто» выставлен на продажу культовый американский автомобиль — Dodge Charger. Модель второго поколения 1968 года с автоматической коробкой передач и двигателем 7,2 литра получила среди ценителей прозвище «стиль бутылки кока-колы» за характерные очертания кузова. Продается за 25 миллионов рублей. Машина была привезена в Россию актером Алексеем Чадовым. Подробности есть в распоряжении РИАМО.

История автомобиля

Фото - © Авито Авто

Первый Charger, представленный в 1966 году, отличался угловатым дизайном и не снискал большой популярности. К 1968 году спрос на автомобили с покатой крышей упал, что побудило компанию к кардинальному обновлению модели. Ответственность за проект второго поколения легла на дизайнера Ричарда Сиаса, который поставил целью создать автомобиль с агрессивной внешностью и отличной динамикой, способный завоевать лидерство на рынке.

Сиас полностью преобразил облик машины: у нового Charger появились рельефные, мускулистые боковины и изящные линии, напоминавшие форму бутылки известного напитка. В передней части сохранилась скрытая решетка радиатора, но вращающиеся фары уступили место статичным, с поворотными крышками. В салоне вместо раздельных задних сидений установили сплошной диван, а также отказались от массивной центральной консоли, разделявшей пространство в первой версии.

Обновление оказалось чрезвычайно успешным: продажи Charger взлетели с примерно 16 тысяч в 1967 году до 96 тысяч в 1968-м. Автомобилисты полюбили модель за сочетание дерзкого дизайна и мощных силовых агрегатов.

Предложение для москвичей

Фото - © Авито Авто

Описанный выше редкий экземпляр теперь можно найти на сервисе в Москве за 25 миллионов рублей. Этот заднеприводный редкий дорестайлинговый вариант с округлой задней оптикой и 7-литровым мотором в паре с «автоматом» был некогда ввезен в Россию актером Алексеем Чадовым. С тех пор машина использовалась лишь для особых выездов, что позволило сохранить ее в превосходном состоянии.

Интерьер и экстерьер автомобиля удачно сочетают винтажный шарм с продуманными усовершенствованиями: мощные акустические колонки на задней полке интегрированы без ущерба для стиля салона, кастомные приборы с подсветкой на панели добавляют индивидуальности, сохраняя дух эпохи, а отполированные хромированные детали подчеркивают статусность образа.

Продавец готов предоставить полное досье с историей автомобиля, что позволит новому владельцу не только наслаждаться управлением, но и быть уверенным в подлинности и происхождении этой легенды. Отдельным преимуществом являются оригинальные колесные диски 1968 года, существенно повышающие коллекционную ценность.

Dodge Charger остается символом эры мускул-каров, тщательно сохраненным и готовым к новым дорогам. Это идеальный выбор для коллекционера или истинного поклонника классических американских автомобилей.

