В Москве три трамвая сбились с расписания из-за застрявшего в путях авто

сегодня в 10:19

В Москве авто застряло в железнодорожных путях и нарушило движение трамваев

Утром 15 февраля в Москве в районе остановки «ВДНХ, северная» в Продольном проезде один из автомобилистов не смог проехать железнодорожные пути, застряв в них. Из-за этого временно было нарушено движение трамваев, они задерживались, сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно известно, что из-за инцидента от расписания движений отставали трамваи № 11, 17 и 25. На данный момент транспорт уже вновь начал курсировать по маршрутам.

Также автомобилистам в очередной раз напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

