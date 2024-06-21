В Москве провели технический пуск первого участка Троицкой линии метро

сегодня в 18:47

Технический пуск первого участка новой Троицкой линии метро провели в столице. Его протяженность — 8,3 км, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Участок Троицкой линии метро включает в себя 4 станции — «Тютчевскую», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторскую».

Пассажиры смогут пользоваться поездами уже в начале осени. В итоге на карте столицы появится 16-я линия метро. Также первый участок Троицкой линии улучшит транспортное обслуживание нескольких районов — Коньково, Обручевский, Теплый Стан и поселка Мосрентген.

В пределах новых станций находятся РУДН, другие вузы и медцентры, а еще один из самых больших моллов Москвы — «Мега Теплый Стан».

Протяженность всей Троицкой линии метро — более 43 км. Она включает в себя 17 станций, в районах которых проживает более 1,5 млн человек.