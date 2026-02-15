В Москве продолжается масштабное обновление трех железнодорожных вокзалов

На очередном заседании московского правительства под председательством Президиума были представлены результаты деятельности городского Комплекса градостроительной политики за прошедший год, в течение которого специалисты завершили масштабное обновление трех московских железнодорожных вокзалов, об этом говорится на официальном сайте города.

Руководство столицы также обсудило перспективные направления развития транспортной и дорожной сети города. Особое внимание уделили вопросам модернизации железнодорожных объектов. В 2025 году в Москве были завершены работы по строительству и капитальному ремонту трех городских железнодорожных вокзалов.

Городские власти реализуют амбициозный проект по модернизации железнодорожной системы Центрального транспортного узла. Программа осуществляется в партнерстве с федеральным Минтрансом, компанией «Российские железные дороги» и администрацией Подмосковья.

За прошедший год столичные власти завершили масштабные работы на нескольких ключевых транспортных узлах. Среди введенных в эксплуатацию объектов — городской вокзал Щербинка на втором Московском центральном диаметре, который начал принимать пассажиров еще в январе.

Осенью состоялось открытие обновленного вокзала Курская, обслуживающего сразу два диаметра — МЦД-2 и МЦД-4. Здесь запустили вторую платформу и новый тоннель, а также ввели в строй современный центр управления эксплуатацией с цифровой системой контроля.

Под конец года, 26 декабря, пассажиры получили доступ к первой платформе и конкорсу вокзала Петровско-Разумовская на первом диаметре.

В текущем 2026 году реконструкция и строительство московских городских вокзалов продолжаются. На станции Москва-Сити для МЦД-1 и МЦД-4 построят три платформы, северный вестибюль, а также интегрируют южный вестибюль с четвертым диаметром.

Пересадочный узел Серп и Молот свяжет МЦД-2 и МЦД-4 через новые платформы и общий конкорс с метрополитеном. На Железнодорожной для МЦД-4 появятся третья и четвертая платформы, северный вестибюль и транзитная галерея с переходами на платформы.

Станция Беговая получит три платформы для МЦД-1 и МЦД-4, а вестибюль объединят с метро. В Царицыно для МЦД-2 создадут вестибюль с интеграцией в станцию метрополитена.

