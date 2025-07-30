В Москве из-за велофестиваля перекроют Садовое кольцо

В ночь с субботы на воскресенье Садовое кольцо в Москве перекроют для автомобилистов из-за велофестиваля. По информации Центра организации дорожного движения, 2 августа с 17:00 будет ограничено движение на отдельных участках Зубовской и Большой Пироговской улиц, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Полное перекрытие Садового кольца в обоих направлениях начнется 2 августа в 20:30 и продлится до часа ночи 3 августа. Также будет закрыт участок Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца. Мероприятие проходит в рамках Московского ночного велофестиваля, подробности можно узнать на официальном сайте.

В связи с предстоящим мероприятием на улицах Зубовская и Большая Пироговская вводятся временные ограничения. С начала суток 31 июля парковка транспортных средств на этих улицах будет запрещена до завершения мероприятия.

Также сообщается, что с полуночи 1 августа до 17:00 следующего дня движение по обеим улицам будет ограничено — закроют по одной полосе в каждом направлении.